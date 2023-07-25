Байрамов указал на высокий уровень динамики переговоров между Баку и Ереваном

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Динамика переговорного процесса между Азербайджаном и Армений высока.

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов перед началом трехсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств России Сергеем Лавровым и Армении Араратом Мирзояном.

Он отметил, что в последний раз главы МИД встречались чуть более двух месяцев назад, с тех пор было большое количество встреч, контактов на разных уровнях.

«Хоть и динамика переговорного процесса достаточна высока, результаты несколько уступают динамике. Но неправильно говорить, что положительных результатов вообще нет», – сказал Байрамов.

Кроме того, глава МИД Азербайджана также отметил, что сегодняшняя встреча в Москве создаст хорошую возможность, чтобы пройтись и по двухсторонней повестке дня.