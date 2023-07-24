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Китай сократил экспорт военных товаров в Украину и увеличил в Россию

Китай сократил экспорт военных товаров в Украину и увеличил в Россию

Китай сократил экспорт военных товаров в Украину, переправив основной объем поставок дронов, тепловизоров, шлемов и бронекерамики в Россию.

Об этом со ссылкой на данные китайской и украинской таможни сообщает Politico.

«В этом году Россия импортировала из Китая дронов на сумму более 100 миллионов долларов — в 30 раз больше, чем Украина. А китайский экспорт керамики для бронежилетов увеличился на 69 процентов в Россию, до более чем 225 миллионов долларов, а [товарооборот] в Украину сократился на 61 процент, до 5 миллионов долларов», — говорится в публикации.

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