Пропавшие в Загатале туристы из Баку найдены (обновлено, фото)

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23:52 Жители города Баку 27-летний Али Ализаде и 24-летний Абдул Рзаев, которые заблудились и упали в ущелье по пути к водопаду, расположенному на территории государственного заповедника Загатала, недалеко от административного района Габиздере, были спасены и доставлены в районный центр.

Али Ализаде и Абдул Рзаев были доставлены в Загатальскую центральную районную больницу для обследования.

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09:10 В Загатале пропали жители города Баку, направлявшиеся к водопаду.

Об этом сообщил старший инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Махир Масимов, передает АПА.

Он сообщил, что накануне около 14 часов в полицию поступила информация о том, что два жителя столицы пошли к водопаду, расположенному в районе села Габиздара Загатальского района, и сбились с пути в лесистой местности.

Их поиски продолжаются с участием сотрудников районного отдела полиции, МЧС, МЭПР, а также местных жителей, знающих местность.