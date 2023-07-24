Белый дом против украинских ударов по российской территории |
Пожар в Хатаинском районе потушен (обновлено, фото, видео) |
Украинцы отбили вражеские атаки на четырех направлениях |
Ашхабад прояснил ситуацию с Транскаспийским трубопроводом |
Азербайджанские баскетболисты пробились в полуфинал чемпионата Европы (фото) |
Абдуллаев возглавил Национальный паралимпийский комитет (фото) |
Азербайджан и Пакистан достигли соглашения по СПГ |
В связи со взрывом в Ширване Мадат Гулиев экстренно вернулся из Турции и отправился на место происшествия |
По следам взрыва в Ширване открыли уголовное дело (обновлено) |
Главное Общество

Пропавшие в Загатале туристы из Баку найдены (обновлено, фото)

Пропавшие в Загатале туристы из Баку найдены (обновлено, фото)

23:52 Жители города Баку 27-летний Али Ализаде и 24-летний Абдул Рзаев, которые заблудились и упали в ущелье по пути к водопаду, расположенному на территории государственного заповедника Загатала, недалеко от административного района Габиздере, были спасены и доставлены в районный центр.

Али Ализаде и Абдул Рзаев были доставлены в Загатальскую центральную районную больницу для обследования. Пропавшие в Загатале туристы из Баку найдены (обновлено, фото) Пропавшие в Загатале туристы из Баку найдены (обновлено, фото) Пропавшие в Загатале туристы из Баку найдены (обновлено, фото)

***

09:10 В Загатале пропали жители города Баку, направлявшиеся к водопаду.

Об этом сообщил старший инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Махир Масимов, передает АПА.

Он сообщил, что накануне около 14 часов в полицию поступила информация о том, что два жителя столицы пошли к водопаду, расположенному в районе села Габиздара Загатальского района, и сбились с пути в лесистой местности.

Их поиски продолжаются с участием сотрудников районного отдела полиции, МЧС, МЭПР, а также местных жителей, знающих местность.

Теги:
Из этой рубрики
Пожар в Хатаинском районе потушен (обновлено, фото, видео)
Общество

Пожар в Хатаинском районе потушен (обновлено, фото, видео)

2023/07/25, 00:14
Пропавшие в Загатале туристы из Баку найдены (обновлено, фото)
Общество

Пропавшие в Загатале туристы из Баку найдены (обновлено, фото)

2023/07/24, 23:52
Азизов: Говорить о причинах пожара можно будет только после экспертизы
Общество

Азизов: Говорить о причинах пожара можно будет только после экспертизы

2023/07/24, 23:27
Главред Hürriyyət попал под арест
Общество

Главред Hürriyyət попал под арест

2023/07/24, 21:50
В связи со взрывом в Ширване Мадат Гулиев экстренно вернулся из Турции и отправился на место происшествия
Общество

В связи со взрывом в Ширване Мадат Гулиев экстренно вернулся из Турции и отправился на место происшествия

2023/07/24, 20:41
В Баку открылся офис газеты "Yeni Şafak на русском" и медиаплатформы "Turkic World"
Общество

В Баку открылся офис газеты «Yeni Şafak на русском» и медиаплатформы «Turkic World»

2023/07/24, 20:11
По следам взрыва в Ширване открыли уголовное дело (обновлено)
Общество

По следам взрыва в Ширване открыли уголовное дело (обновлено)

2023/07/24, 19:49
Сотрудники МЧС потушили лесной пожар в Хачмазском районе (видео)
Общество

Сотрудники МЧС потушили лесной пожар в Хачмазском районе (видео)

2023/07/24, 18:29
Губад Ибадоглу арестован на 3 месяца 26 дней (обновлено)
Общество

Губад Ибадоглу арестован на 3 месяца 26 дней (обновлено)

2023/07/24, 18:01