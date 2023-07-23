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Возросло число пострадавших при российском ударе по Одессе (обновлено, фото, видео)

Возросло число пострадавших при российском ударе по Одессе (обновлено, фото, видео)

09:33 Количество пострадавших вследствие ночного российского ракетного удара по Одессе возросло до 22 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Возросло число пострадавших при российском ударе по Одессе (обновлено, фото, видео) Возросло число пострадавших при российском ударе по Одессе (обновлено, фото, видео) Возросло число пострадавших при российском ударе по Одессе (обновлено, фото, видео) Возросло число пострадавших при российском ударе по Одессе (обновлено, фото, видео) Возросло число пострадавших при российском ударе по Одессе (обновлено, фото, видео) Возросло число пострадавших при российском ударе по Одессе (обновлено, фото, видео) Возросло число пострадавших при российском ударе по Одессе (обновлено, фото, видео) Возросло число пострадавших при российском ударе по Одессе (обновлено, фото, видео)

***

09:16 В ночь на воскресенье, 23 июля, в Одессе прозвучала серия взрывов, работала ПВО, однако есть и прилеты. По данным ОК «Юг», российские войска атаковали регион крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту22м3, а также «Калибрами», «Ониксами», «Искандер-К», а также баллистическими «Искандер-М». Были повреждены жилые дома и собор, более двух десятков человек пострадали, один гражданский погиб, сообщают украинские СМИ.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что враг запустил ракеты в сторону Одесщины. Атаку на область с применением различных видов оружия подтвердили в Одесской областной военной администрации.

Спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров сообщил, что шла боевая работа.

Кроме Х-22, были зафиксированы пуски крылатых ракет «Калибр» и сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс» в направлении южных областей Украины.

Как сообщали в крымских Telegram-каналах, ракеты «Оникс» враг снова запустил по Украине из захваченного Севастополя.

При этом в Офисе президента Украины отреагировали на очередную комбинированную массированную атаку на Одесщину, призвав партнеров усилить военную помощь Украине.

«Российские террористы снова атакуют Одессу. Это неприкрытый террор мирного города. Врага необходимо лишить возможностей бить по гражданским и инфраструктуре. Больше систем ПРО, а также ATACMS – это поможет Украине», – написал руководитель ОП Андрей Ермак.

Возросло число пострадавших при российском ударе по Одессе (обновлено, фото, видео) Возросло число пострадавших при российском ударе по Одессе (обновлено, фото, видео) Возросло число пострадавших при российском ударе по Одессе (обновлено, фото, видео) Возросло число пострадавших при российском ударе по Одессе (обновлено, фото, видео) Возросло число пострадавших при российском ударе по Одессе (обновлено, фото, видео) Возросло число пострадавших при российском ударе по Одессе (обновлено, фото, видео)

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