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Военная инициатива на всей линии фронта перешла на сторону Украины

Военная инициатива на всей линии фронта перешла на сторону Украины

В Министерстве обороны Украины заявляют, что на всем фронте военная инициатива теперь на стороне Украины. Об этом сказал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, информирует пресс-служба ведомства, сообщает УНИАН.

«По всей линии, что бы там ни говорили сейчас, что россияне попытались в районе Купянска что-то сделать, – это была отчаянная попытка как-то оттянуть наши силы с других направлений. Но в целом, вся инициатива сейчас на нашей стороне», – отметил Гаврилов.

Он подчеркнул, что это важно для наших партнеров, особенно по линии военных.

«Они понимают все вызовы, связанные с изменениями и другими вопросами, есть постоянный обмен информацией с партнерами, консультации на эту тему. Важно, что мы продвигаемся каждый день. Где-то на 100 метров, где-то – на километр. Каждый день мы выгрызаем нашу территорию, мы выгрызаем первую и вторую линии обороны там, где Россия смогла что-то построить», – сказал замминистра обороны.

По словам Гаврилова, все сейчас понимают, что Украина еще не использовала свой полный ресурс.

«Поэтому ни у кого нет сомнений о продолжении помощи и о том, что рано или поздно мы добьемся успеха», – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в середине июня в Минобороны заявляли, что Украина перехватывает инициативу, но для победы нуждается в дальнобойном оружии – дальностью до 200 км.

В Генштабе Украины в конце июня заявили, что украинские силы перехватили «стратегическую инициативу» в частности на Бахмутском направлении и ведут широкое наступление в этом районе.

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