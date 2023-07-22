Байден пригласил главу ЦРУ Бернса стать членом его кабинета

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Президент США пригласил директора ЦРУ войти в состав его кабинета. Джо Байден отметил «трезвый» подход Уильяма Бернса к войне России против Украины, противостоянию США с Китаем и новым технологическим вызовам.

Президент США Джо Байден пригласил директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса войти в состав его кабинета, передает агентство Reuters в пятницу, 21 июля. Газета The Washington Post отмечает, что это скорее символический жест, и существенных новых полномочий глава ЦРУ не получит. Однако таким образом Байден отмечает важную роль Бернса как одного из своих ближайших советников по национальной безопасности и внешней политике.

Аргументируя свое решение, президент США отметил «трезвый и долговременный подход» Бернса к ключевым вызовам в этих областях. К таковым Байден отнес войну России против Украины, соперничество США с Китаем и риски, которые несут новые технологии.

Теперь Бернс сможет принимать участие в заседаниях кабинета Байдена – вместе с вице-президентом Камалой Харрис, министрами, генпрокурором и своей непосредственной начальницей, директором Национальной разведки Эврил Хэйнс.

Бернс предупреждал Кремль о последствиях вторжения в Украину

Уильям Бернс – первый профессиональный дипломат, возглавивший ЦРУ. Уже в новом ранге он не раз проводил переговоры с лидерами РФ и Украины. В начале ноября 2021 года Бернс прилетал в Москву, где, как пишут СМИ, предупреждал Кремль о последствиях в случае нападения на Украину. Спустя год, в ноябре 2022-го, он встретился в Анкаре с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, и на этот раз предостерег Москву уже от любого применения ядерного оружия.

Также в ноябре 2022-го, а затем и в январе 2023-го Уильям Бернс приезжал в Киев, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и сообщал ему о ближайших военных операциях, которые готовила Россия.