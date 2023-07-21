Президент Алиев заявил об отсутствии у Еревана внешнеполитической стратегии

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Армения сейчас постепенно становится зоной соперничества, что может привести к серьёзным проблемам. И в ситуацию активно вмешиваются не только русские и американцы, но и другие страны.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции». Об этом сообщает «Азертадж».

«Думаю, что у армянского правительства нет чёткой внешнеполитической стратегии. Она у них была до Второй Карабахской войны. Сейчас же мы видим, что у них её нет, что может создать серьёзные проблемы им же», – добавил глава государства.