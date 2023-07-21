Боррель пообещал Украине 20 млрд евро на оборонные нужды

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Европейский союз в течение следующих четырех лет будет выделять до 5 млрд евро в год на оборонные нужды Украины. Средства будут предоставлены через «специальную секцию» в рамках Европейского фонда мира.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, сообщает The Guardian.

«Это все тот же инструмент, Европейский фонд мира, который работал очень хорошо. Мы будем продолжать его использовать, но с отдельным разделом в нем, с конкретным финансированием, которое можно оценить по цифрам, о которых я говорил», – заявил он.