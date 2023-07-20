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Дашнака Асланяна не впустили в Армению

Дашнака Асланяна не впустили в Армению

Гражданину Нидерландов, члену партии АРФ «Дашнакцутюн» Аслану Асланяну не позволили въехать в Армению. Об этом сообщила в соцсетях депутат фракции «Айастан» парламента Армении Кристине Варданян.

«В аэропорту «Звартноц» у него отобрали паспорт, заставили прождать десять часов, после чего сообщили, что его въезд в страну запрещен», – написала депутат.

Она отметила, что это не первый случай запрета на въезд армян в страну. Депутат сообщила, что все подобные инциденты будут оспорены и в судах уже рассматривается четыре дела.

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