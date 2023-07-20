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Зеленский раскрыл, что нужно для защиты Одессы

Зеленский раскрыл, что нужно для защиты Одессы

Для защиты Одессы с воздуха Украине требуются дополнительные системы ПВО SAMP-T или Patriot. Об этом во время пресс-конференции сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Интерфакс».

«Есть две системы на сегодняшний день. Я договаривался с президентом Макроном и премьер-министром Италии Джорджией Мэлони, когда мы получили SAMP-T. Не будем сейчас говорить, где именно эти системы, но они работают, работают отлично… Если бы у нас были соответствующие дополнительные системы, они бы защитили инфраструктуру Одессы, и не только портовую инфраструктуру… Или это системы Patriot. Вы также прекрасно знаете, кто нам дал эти системы. Но всего этого пока не хватает, чтобы защитить соответствующую инфраструктуру», – сказал он.

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