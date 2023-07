Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом украинский лидер написал в соцсети Twitter.

«Я благодарен президенту Ильхаму Алиеву за решение о выделении помощи на приобретение энергетического оборудования для нужд Украины. Эта поддержка дружественного Азербайджана важна для обеспечения устойчивости энергетического комплекса Украины перед лицом постоянных атак агрессора. Мы продолжаем активно работать с нашими партнерами по подготовке энергосистемы Украины к зиме», – написал украинский лидер.

I am grateful to 🇦🇿 President Ilham Aliyev @presidentaz for the decision to allocate assistance for the purchase of energy equipment for the needs of 🇺🇦. This support of the friendly 🇦🇿 is important to ensure the sustainability of the 🇺🇦 energy complex in the face of constant…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2023