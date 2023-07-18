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Азербайджан представил отчет об армянском минном терроре

Азербайджан представил отчет об армянском минном терроре

Подготовлен специальный ad hoc (разовый документ по конкретному случаю) отчет, в котором представлена информация о минном терроре Армении в Азербайджане.

С данным заявлением выступила уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева на мероприятии, посвященном 25-летию Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

Сказав, что устранение минной проблемы является одной из приоритетных задач, стоящих перед государством, С.Алиева отметила, что в результате взрыва мин и боеприпасов на сегодня погибло или было тяжело ранено более 300 человек, эти показатели продолжают расти.

Алиева указала на то, что существующая минная проблема замедляет процесс безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли, серьезно препятствует проводимым в регионе восстановительным и строительным работам, а также процессу миростроительства в регионе.

Она добавила, что на линии фронта, в прилегающих к ней районах, а также в городах и районах, где гражданское население было взято под прицел как во время Второй Карабахской войны, так и в послевоенный период, были выполнены миссии по установлению фактов, подготовлен специальный ad hoc отчет, в который были включены данные о продолжающемся минном терроре из-за непредоставления карт минных полей.

Омбудсмен также заявила, что подготовленные документы переданы в международные и региональные организации, работающие в сфере прав человека, а также в национальные правозащитные учреждения различных стран.

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