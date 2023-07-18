Мирзоян готов продолжить диалог с турецкой стороной

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Выражаю благодарность коллегу за предложение Вены в качестве площадки для процесса нормализации армяно-турецких отношений. Наши представители уже несколько раз встречались в Вене и имели возможность обсудить вопросы урегулирования.

Об этом заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции с министром Европы и иностранных дел Австрии Александром Шелленбергом.

Он выразил надежд, что процесс будет продолжен.

«У нас была определенная пауза в этом процессе из-за выборов в Турции. Сейчас пришло время продолжить переговоры по урегулированию. Есть множество шагов, которые стороны уже могут предпринять, чтобы убедиться, что мы находимся на правильном пути к окончательному, всеобъемлющему и полному урегулированию отношений, открытию границы между двумя странами и установлению дипломатических отношений. В данном случае я имею в виду, прежде всего, открытие армяно-турецкой границы для граждан третьих стран, а также граждан Армении и Турции, имеющих дипломатические паспорта. Обсуждается еще несколько проектов», – приводит news.am слова министра.

Арарат Мирзоян пояснил, что на данный момент согласованной даты возобновления переговоров нет