Украина рассчитывает на поддержку Азербайджана (фото)

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Аминой Джапаровой.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины написала в соцсети Twitter.

«Осталась довольна встречей с послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым. Обсудили подготовку к саммиту Крымской платформы и Формулу мира. Рассчитываем на поддержку Азербайджана в наших инициативах, направленных на восстановление справедливого и устойчивого мира», – говорится в публикации представителя МИД Украины.

Was glad to meet with Ambassador of the Republic of #Azerbaijan to #Ukraine 🇦🇿 🇺🇦Seymur Mardaliyev @SMardaliyev. We discussed preparations to #CrimeaPlatform Summit & #PeaceFormula. We count on 🇦🇿 support of our initiatives aimed at restoration of just & lasting peace. pic.twitter.com/AeNf4dfF5C

