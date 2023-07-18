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Samsung и турецкий холдинг Onur Group подписали соглашения по восстановлению Украины

Samsung и турецкий холдинг Onur Group подписали соглашения по восстановлению Украины

Турецкий строительный гигант холдинг Onur Group подписал соглашения по развитию и восстановлению инфраструктуры Украины с южнокорейской Samsung. Об этом сообщает газета Dunya.

Строительные подразделения турецкой и южнокорейской компаний договорились о совместной работе для создания инфраструктуры «умного города» во Львове. Подписи под соответствующим соглашением поставило и руководство этого города. Вторая часть договоренностей касается более комплексного сотрудничества в энергетике, инфраструктурных проектах и жилищном строительстве на территории Украины. В перспективе эти договоренности, как пишет Dunya, должны будут стать базой для расширения взаимодействия двух компаний в Центральной и Восточной Европе.

По информации главы Союза предпринимателей Турции и Украины Бурака Пехливана, несмотря на конфликт, в Украине продолжает работать более 700 турецких компаний. Объем турецких инвестиций в эту страну превышает $4,5 млрд, и это позволяет Анкаре занимать позицию одного из крупнейших инвесторов. «Наш экспорт и объемы совместного производства растут. А партнерство с Samsung сделает позиции Турции более крепкими», – отметил Пехливан.

Samsung, как отмечает издание, выделит Украине $8 млрд на восстановление. Onur Group, в свою очередь, является одним из крупнейших подрядчиков и работодателей на Украине.

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