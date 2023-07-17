Украинские беженцы смогут поселиться в Канаде

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Власти Канады запускают новую иммиграционную программу для украинских беженцев. Она позволит украинским семьям, находящимся в стране, получить статус постоянных резидентов. Об этом сказал министр иммиграции страны Шон Фрейзер.

Он пояснил, что Канада предоставит спасение разделенным семьям, благодаря этой программе воссоединения, и поможет им обустроить жизнь в новых общинах страны, сообщает «Униан».

Право на участие в программе будут иметь украинцы, проживающие в Канаде с временным статусом и имеющие одного или более членов семьи в этой стране.

Запуск программы запланирован на октябрь этого года. Программа будет бесплатной и будет действовать в течение года.