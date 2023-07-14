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В Ереване завуалированно признали наличие проблемы, о которой говорит Баку

В Ереване завуалированно признали наличие проблемы, о которой говорит Баку

Через семь дней после появления обращения азербайджанских НПО к Николу Пашиняну появился «ответ», опубликованной в АрмСМИ от имени «Союза горняков и металлургов Армении». Сначала авторы этого ответа громко обижаются, что в обращении азербайджанских НПО использованы «не существующие в Армении топонимы, например, Гасан, Гейча и т.д.»

Затем принимаются рассказывать сказки и легенды о «многовековой истории горнодобывающей промышленности Армении», притом что сама Армения на Кавказе появилась после Туркманчайского договора виде «Армянской области», созданной указом Николая I на землях азербайджанского Иреванского ханства. Далее в ход идёт следующий пакет сказок и легенд, уже о небывалых «экономических успехах» Армении – при том что правительство Никола Пашиняна неоднократно ловили на «лакировке» статистики, а над нарисованными цифрами смеются и плачут думающие экономисты в самой Армении.

Но самое главное, авторы «ответа» всячески избегают разговора по существу. Фраза «Мы предлагаем сотрудничество конструктивно настроенным представителям гражданского общества Республики Армения, нацеленное на реальные достижения в области устойчивого развития и решение реальных экологических проблем» похожа на завуалированное признание, что проблема все же есть. Но на практике такое «сотрудничество» чаще всего означает «давайте вместе ругать экологию Азербайджана, а Армении нарисуем красивый рейтинг». И если в начале своего «ответа» армянские шахтеры обвиняют азербайджанских экологов во всех смертных грехах, очевидно, что сотрудничать с авторами письма армянские горняки не хотят и предпочтут искать удобных для себя партнеров.

А значит, в сухом остатке знакомый расклад. Азербайджан в этой связи предложил конструктивное сотрудничество здравомыслящим силам в самой Армении – ради общего безопасного будущего, устойчивого развития, решения реальных экологических проблем. Но Армения отказалась от диалога и сотрудничества и здесь. Похоже, в Ереване предпочитают «решать» сиюминутные политические задачи. Иначе трудно объяснить появление этого так называемого «ответа». Те, кто его писал – они просто не поняли, о чем речь? Или намеренно увели разговор в сторону?

Так или иначе, мы вынуждены напомнить: обязательства Армении в рамках ответственности за трансграничный экологический ущерб от таких дешевых манипуляций никуда не исчезнут.

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