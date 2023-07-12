В России могут конфисковать автомобили, импортированные из Армении

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Федеральная таможенная служба (ФТС) России зафиксировала махинации с декларируемой стоимостью автомобилей, ввозимых через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности из Армении, сообщает «Газета.Ru».

«Проблематика с занижением стоимости легковых автомобилей имеется. Таможенными органами выявляются случаи декларирования в государствах — членах Евразийского экономического союза легковых автомобилей с признаками заявления недостоверных сведений об их стоимости», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФТС также предупредили, что выявление манипуляций с задекларированной стоимостью автомобилей в тех странах, через которые они оформлялись, происходит уже после их выпуска в обращение. Недоплаченные суммы таможенных платежей будут взыскивать с декларантов в тех странах, где автомобили проходили таможенное оформление.

Автомобили, которые ввезены в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и оформлены на таможне в Кыргызстана, Армении и других странах по заниженной стоимости, впоследствии могут быть изъяты у конечных покупателей, рассказала «Газете.Ru» эксперт Совета по таможенной политике Торгово-промышленной палаты РФ, руководитель группы таможенного регулирования и международной торговли ГК «Б1» Вильгельмина Шавшина.

«В самом консервативном сценарии последует изъятие автомобиля, если будет возбуждено административное преследование по ст. 16.21 КоАП РФ (незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка). Незаконное, потому что с них не были полностью уплачены таможенные платежи между границами государств — членов ЕАЭС», — пояснила Шавшина.

По ее словам, в таможенном деле все риски следуют за товаром, и если таможня обнаружит, что автомобиль был оформлен по заниженной стоимости, она может предъявить претензии к его конечному покупателю в рамках административного регулирования, и принцип добросовестного приобретателя для владельца «проблемного» автомобиля не сработает.