Южно-Аразский коридор и дальнейшая самоизоляция Армении

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Одним из запомнившихся эпизодов прошедшей в минувшую неделю в Баку министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения стало участие в ней министра иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейна Амира Абдуллахияна. По завершении двухдневной работы бюро состоялась также отдельная встреча гостя из соседней страны с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На фоне той прохлады в отношениях между двумя странами, которая образовалась примерно с конца прошлого года, подобная встреча не могла не вызвать к себе внимания наблюдателей и экспертного сообщества не только двух стран, но и сопредельных государств, особенно Армении. И по понятным причинам. Многие связали с этой встречей определенные надежды на возможную оттепель. Надежды эти еще более усилили публичные заявления МИД двух стран. К примеру, сам иранский министр, в частности, назвал свой визит в Азербайджан «возможностью для развития политики соседства». В записи, оставленной в микроблоге Твиттер по прибытии в Баку, он написал: «Я прибыл в Азербайджан для участия во встрече министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединения. Из-за разнообразия стран-членов Движение неприсоединения имеет особые возможности для укрепления многосторонности и общего мышления для решения новых глобальных проблем. Кроме того, этот визит станет возможностью для рассмотрения и развития политики соседства в регионе».

Субстантивным же итогом визита Абдуллахияна в нашу страны стала кристализация в ходе встреч иранского министра с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым деталей запускаемого Южно-Аразского транспортного коридора, который соединит Восточно-Зангезурский экономический район с Нахчыванской Автономной Республикой.

Тут не мешало бы совершить короткий освежительных экскурс в события полуторагодовой давности. Как известно, в середине декабря 2021 года состоялся визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в бельгийскую столицу, в ходе которой имела место самая первая его встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в брюссельском формате — то есть, при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. В Историю тот визит вошёл не только по этой причине, а, в первую очередь, по резонансному ответу главы Азербайджанского государства на вопрос корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Жозвиака во время выступления перед журналистами по итогам встречи президента с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Североатлантического альянса.

Касаясь правового режима Зангезурского коридора, Ильхам Алиев, в частности, сказал, что «он должен быть таким же, как и в Лачинском коридоре, потому что в трехстороннем заявлении открыто говорится о том, что Азербайджан обеспечивает безопасность и беспрепятственное сообщение между Карабахом и Арменией, а Армения должна обеспечить такое же беспрепятственное сообщение и безопасность между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой. Таким образом, сегодня в Лачинском коридоре нет таможни. Поэтому ее не должно быть и в Зангезурском коридоре. Если Армения будет настаивать на использовании своих таможенных структур для контроля за грузами и людьми, то мы будем настаивать на том же в Лачинском коридоре. Это логично, и решение должна принять армянская сторона. Мы согласны на оба варианта: либо ни в одном из коридоров не должно быть таможни, либо она должна быть в обоих коридорах».

То есть, уже тогда был брошен своего рода клич, что то, что в Трехстороннем Заявлении от 10 ноября назывался «Лачинским коридором», вовсе не статично. Его может не стать, если Армения проигнорирует 9-й пункт того документа.

Что, собственно, в дальнейшем и произошло. Неоднократные публичные заявления официального Еревана о том, что в этой стране не собираются выполнять свои обязательства по открытию беспрепятственного — именно беспрепятственного! — сообщения между западными районами Азербайджана и его Нахчыванской автономией, привели к появлению на свет нового документа, который получил название «Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой». И подписан он был официальными представителями Азербайджана и Ирана через три месяца после того исторического выступления Ильхама Алиева в Брюсселе, а именно 11 марта 2022 года в азербайджанской столице.

Согласно договоренности между Баку и Тегераном, через территорию Ирана планировалось установить альтернативную связь между материнской частью Азербайджана и Нахчыванской Aвтономной Республикой. Планировалось строительство новых железнодорожных и автомобильных сообщений, а также линий связи и электроснабжения. Для достижения этой цели стороны договорились построить четыре моста через реку Араз на азербайджано-иранской границе, в том числе два автомобильных с пешеходным переходом и два железнодорожных, а также инфраструктуру связи и энергоснабжения. Протяженность автомобильной дороги составит 55 км. Азербайджан и Иран договорились также построить пункты на границе, рассчитанные на пропуск ежедневно суммарно 1 тыс. грузовых автомобилей.

Это ставило крест на мнимой географической монополии Армении и возможном шантаже ею Азербайджана с целью манипуляции так называемым Лачинским коридором. Альтернативные пути для связи с Нахчываном у Баку, как мы видим, нашлись (да и, собственно, они всегда были), но никакой иной альтернативы, кроме как через ППП «Лачин», у Еревана для связи со своими соплеменниками в азербайджанском Карабахе нет. И не будет.

Таким образом, вдребезги разбиваются надежды Еревана на обретение на шахматной доске некоего «ферзя» в виде Мегри. Нет его, ферзя этого. Можно его обойти, что наше государство успешно осуществляет. Но чего добьётся Армения, если будет и впредь отказывать Азербайджану в открытии беспрепятственного сообщения с Нахчываном?

А закончится это тем, что коридор с Нахчываном всё равно появится. Не к северу от реки Араз, так к югу. И зарабатывать от транзита грузов из Китая в Европу будет иранская казна. Тут можно будет «поздравить» и Запад, который не сделал ничего для того, чтобы убедить Армению взять эту роль на себя и не дать коридору пройти через Иран, и Россию, пограничные службы которой вряд ли будут контролировать дорогу к югу от реки Араз, и всё так же по той причине, что она не стала оказывать давления на Ереван.

А что Армения? А ничего — права на пользование железными дорогами Азербайджана она уже не получит. Односторонних обязательств Баку на себя не брал. И останется при таком раскладе Армения в той самой изоляции, в том самом «далане», который теперь превращается почти в ее брэнд, в ее визитную карточку. И винить в этом она должна будет только саму себя.

Зухраб Дадашов