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Израильская компания выведет на орбиту новый азербайджанский спутник

Израильская компания выведет на орбиту новый азербайджанский спутник

Космическое агентство при министерстве цифрового развития и транспорта («Азеркосмос») приступило к реализации проекта по выведению на орбиту нового спутника с целью дистанционного зондирования Земли.

Об этом заявил председатель правления «Азеркосмоса» Самаддин Асадов.

«Это еще не значит, что новый спутник будет готов немедленно. Этот процесс занимает несколько лет. Мы предполагаем, что в 2025-2026 годах наш новый спутник будет выведен на орбиту»,- цитирует его «Репорт».

Представитель «Азеркосмоса» добавил, что победителем тендера стала одна из израильских компаний.

«В тендере приняли участие более 20 компаний из Европы, Азии и США, среди которых была выбрана лучшая по цене и качеству израильская компания, являющаяся мировым лидером в этой области. Мы раскроем название компании в заявлении, которое мы опубликуем», – сказал он.

В апреле этого года единственный в Азербайджане спутник дистанционного зондирования Земли «Azersky» завершил свою миссию на один год раньше расчетного срока его эксплуатации.

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