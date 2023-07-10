Право на АТО: Баку может опереться и на «правовую папку», и на международный опыт

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Южный Кавказ живёт в состоянии «дипломатического обратного отсчета». Премьер-министр Армении Никол Пашинин анонсировал скорую встречу с президентом Азербайджана Ильхам Алиева – в Брюсселе. Стороны, как уже не раз указывалось, обсуждают подготовку к подписанию мирного договора.

Но все больше внимания привлекает другой «переговорный вектор» — шансы на диалог армян Карабаха с властями Азербайджана. Тот самый диалог, к которому недавно призывала армянскую сторону посол США в Армении и который вызывает форменную истерику у верхушки сепаратистов. А особую остроту этой теме придает то обстоятельство, что в политических кругах все активнее обсуждается возможность проведения в Карабахе азербайджанской антитеррористической операции.

Азербайджан выступал и выступает за мирное, политическое и дипломатическое решение возникающих проблем. Более того, Баку не раз подтверждал готовность к диалогу с армянами Карабаха. Еще в марте Азербайджан назначил своего «переговорщика» — им стал депутат Милли Меджлиса Азербайджана Рамин Мамедов. Прошла и первая встреча. Уже после этого на уровне Администрации президента дважды было озвучено приглашение армянским активистам приехать на переговоры в Баку. Но оба раза призыв Азербайджана просто проигнорировали.

При этом будем реалистами: отказ от диалога — это уже шаг к войне. Можно конечно, предположить, что в Ханкенди не хотят вести переговоры по азербайджанской повестке дня, обсуждать вопросы реинтеграции и предпочли бы говорить о «миацуме». Но, как бы это повежливее, вряд ли стоит забывать о реальном раскладе сил и проигранной войне. Араик Арутюнян сейчас не в том положении, чтобы выкрикивать «хотелки». А переговорные предложения Азербайджана — не меню в ханкендинском ресторане, где можно выбирать.

Тем более понятно и другое. В Азербайджане неоднократно подчёркивали: Баку готов обеспечить право и безопасность этнических армян, проживающих в Карабахском экономическом регионе. Но этот вопрос — внутреннее дело нашей страны. Да, Азербайджан готов к диалогу со своими гражданами. Но этот диалог, прежде всего, должен идти в рамках Конституции и законов Азербайджана. И самое главное, здесь нет никакой необходимости в присутствии или посредничестве третьей стороны, в том числе России. Азербайджан не станет вести разговор со своими гражданами с участием российских военных и под российским флагом.

Это особенно актуально сегодня, на фоне попыток сепаратистов изобразить, будто бы они хотят диалога, но только при посредничестве России, со встречами в штабе миротворцев и т.д. Подобные уловки в лучшем случае наивность. В худшем — дешевое политическое мошенничество и выдвижение заведомо неприемлемых условий. А договариваться все равно придется с Азербайджаном и на азербайджанских условиях.

И самое главное, никакого диалога на фоне вооруженного шантажа не будет. А значит, власти Армении должны прекратить финансирование и незаконного режима, созданного в Карабахе, и остатков своего экспедиционного корпуса, разбитого в ходе 44-дневной войны. Заявления властей Армении о готовности признать территориальную целостность Азербайджана должны быть перенесены и на бумагу, и «в поле». Но, к сожалению, пока что армянская сторона ведёт себя ровно наоборот. Недавняя провокационная вылазка «зинворов», гибель двоих военнослужащих ВС Армении дает здесь предостаточно доказательств, что ошметки своего разбитого экспедиционного корпуса Армения из Карабаха все ещё не вывела. Да, армянская сторона пыталась представить «доказательства» и «свидетельства», будто бы убитые «зинворы» не были ее военнослужащими, но игра в стиле «мы будем все отрицать» оказалась на редкость топорной и неубедительной. И если Армении и удалось что-то доказать, то только свою недоговороспособность. Не говоря о том, что Азербайджан уже не раз выигрывал в Карабахе и «войну разведок». В Баку располагают убедительными доказательствами, что Армения продолжает в нарушение всех договоренностей держать в Карабахе свои войска.

А это уже меняет дело коренным образом. Азербайджан не намерен и не станет мириться с существованием на своей территории незаконных вооруженных формирований и тем более регулярных войск Армении. В любом государстве могут действовать только те вооруженные структуры, которые предусмотрены законом и конституцией. Все остальное должно быть разоружено, расформировано и выведено. Очень хорошо, если это произойдет мирным и политическим путем. Но если нет — с вооруженной самодеятельностью на своей территории Азербайджан мириться не будет.

И вот интересно: на что в этом случае рассчитывают сепаратисты? Противостоять азербайджанской армии их бандформирования не смогут даже теоретически. Внешнее заступничество? Но, во-первых, мировому сообществу сегодня не до армянских капризов. А во-вторых, как бы ни практиковали в мире «двойные стандарты», здесь даже они могут не помочь.

Напомним: Россия, оказавшись в подобной ситуации, без колебаний применила военную силу, как говорили тогда, «для борьбы с бандподпольем на Северном Кавказе», причем в том же Грозном российская армия действовала далеко не «точечно» и не в белых перчатках. Более того, Кремль без больших колебаний применял военную силу и за пределами своих границ и своей юрисдикции. Под флагом борьбы с терроризмом ВС России присутствуют в Сирии.

Наконец, уже более 500 дней продолжается российское вторжение в Украину, от которой Кремль требовал и требует «демилитаризации», то есть роспуска вполне законных и легальных вооруженных структур. Франция регулярно проводит антитеррористические рейды в Мали, Буркина Фасо и других своих бывших африканских колониях. США под флагом борьбы с террором вводили свои войска в Афганистан, призвав на помощь союзников по НАТО, затем, создав международную коалицию, провел вооруженную операцию в Ираке (Азербайджан также принимал участие в международной операции в Афганистане и Ираке). И что же — эти же страны теперь будут категорически возражать против азербайджанской силовой операции? А в Баку тут же послушаются? Можно строить иллюзии, возлагать на кого-то надежды, но реалии от этого не изменятся. Азербайджан не будет терпеть на своей территории и армянские бандформирования, и даже ВС Армении. Особенно с учетом того, что у этих вооруженных формирований большой опыт и террора, и заведомых атак против мирного населения. Азербайджан сегодня осуществляет свою программу Великого возвращения на освобождённые от армянской оккупации земли. В возрожденные города и села возвращаются бывшие вынужденные переселенцы. И смеем заверить: Азербайджан не позволит, чтобы эти люди во второй раз стали мишенью армянского террора.

Так что право на антитеррористическую операцию у Азербайджана есть.

Отдел политики Minval.az