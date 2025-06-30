Сирия больше не намерена требовать от Израиля возвращения Голанских высот, ей важнее признание новой администрации во главе с Ахмедом аш-Шараа, сообщает Times of Israel со ссылкой на ливанские СМИ.

«На нынешних переговорах по мирному соглашению Сирия не требует от Израиля возвращения частей Голанских высот, которые он захватил в 1967 году», — пишет издание.

По данным ближневосточных СМИ, «требование Сирии состоит в том, чтобы Израиль признал новые власти в Сирии во главе с Ахмедом Аш-Шараа и вывел войска с территорий на юге Сирии, которые он взял под контроль с января».