Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал своего российского коллегу Сергея Лаврова не смешиваться во внутренние дела Армении.

Об этом Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции в Ереване с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас, комментируя слова Лаврова о ситуации в Армении.

«До пресс-конференции успел ознакомиться с комментарием любимого коллеги — Лаврова. Информация господина Лаврова неполная и неверная. Если не ошибаюсь, он использовал выражение «борьба властей против церкви». Информация Лаврова не соответствует действительности, в Армении не ведется борьба властей против церкви. То, что он имеет в виду, подразумевает участие нескольких церковников в политической деятельности», — заявил министр.

Как добавил Мирзоян, по информации правоохранителей, речь об участии в подготовке или инициировании незаконного переворота.

«Это правовой процесс и внутренне дело РА. Лучше бы Лаврову не вмешиваться во внутренние дела РА», — посоветовал Мирзоян, адресовав аналогичный призыв российским депутатам и медиа.

По мнению Мирзояна, они должны с большим уважением относиться к суверенитету Армении и не вмешиваться более никогда в дела Армении.