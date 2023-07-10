Блинкен: Украинский народ вдохновляет мир

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Украинский народ вдохновляет мир, напоминая всем о важности соблюдения принципов Устава ООН. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, слова которого приводит пресс-служба Государственного департамента США.

«Пятьсот дней назад, 24 февраля 2022 года, РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Пока Кремль пытается сломать Украину, захватить ее землю, свергнуть ее демократически избранную власть, дух украинского народа остается несокрушимым, а Соединенные Штаты продолжат помогать Украине защитить себя и отстроить свое будущее», – сказал он.

Блинкен отметил, что украинцы вдохновляют своей стойкостью и единением.

«Перед лицом огромных трудностей народ Украины вдохновляет мир, напоминая нам о важности соблюдения принципов Устава ООН», – отметил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что США продолжат накладывать санкции на российское правительство и поддерживать Украину.

«Мы будем поддерживать Украину – вместе с нашими союзниками и партнерами – столько, сколько потребуется, оказывая экономическую и другую помощь Украине, чтобы она могла в дальнейшем защищать себя и занять как можно более сильную позицию за столом переговоров, когда придет время», – добавил. Блинкен.