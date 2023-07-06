Баку: Армения должна уважать суверенитет Азербайджана не на словах, а на деле

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Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства 6 июля, направленное на создание ложного впечатления среди международной общественности против Азербайджана, совершенно необоснованы.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана. В соответствии с нормами и принципами международного права и обязательствами армянской стороны в рамках трехстороннего заявления, вместо вывода армянских сил с территории Азербайджана, повторение заявлений о том, что имеющиеся на нашей территории вооруженные силы не принадлежат Армении, свидетельствует о том, что эта страна продолжает придерживаться ошибочной политики.

Утверждение, что Вооруженные силы, действующие под командованием Министерства обороны Республики Армения и осужденные армянскими судами, не принадлежат Армении, не поддается никакой логике.

Тот факт, что Армения, которая обрекает себя в блокаду, удерживая территории Азербайджана под оккупацией и выдвигая территориальные претензии к соседним странам, утверждает, что Азербайджан не заинтересован в открытии коммуникаций, и что, вопреки трехстороннему заявлению, Армения отказывается обеспечить беспрепятственный проход в Нахчыван, демонстрирует, что Ереван игнорирует свои обязательства.

Мы хотели бы напомнить премьер-министру, опровергающему минную угрозу против Азербайджана, что именно мины, заложенные Арменией, привели к тому, что после 44-дневной войны 2020 года жертвами мин стали более 300 азербайджанцев. Однако известно, что большинство карт, существование которых долгое время отрицала Армения, и которые были представлены после международного давления, бесполезны, и более 55% взрывов, в которых погибли люди, произошли в районах, не отраженных на картах.

Если армянская сторона действительно заинтересована в мире, ей следует не только на словах, но и на деле соблюдать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, немедленно вывести с территории Азербайджана армянские вооруженные силы, представляющие угрозу миру и безопасности в регионе.