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Зеленский: Если бы мы хотели воевать, были бы на территории России

Зеленский: Если бы мы хотели воевать, были бы на территории России

Украина просит о помощи, потому что хочет выжить и восстановить свою жизнь. Если бы мы хотели просто воевать, то уже бы были в России.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Болгарии.

«Мы говорим о некоторых цифрах с нашими партнерами и Болгария не исключена. Мы благодарны за помощь. Чтобы вы поняли количество снарядов. Это большая помощь. Но нам это на 5 дней. Понимаете, что такое война? Какой аппетит этой трагедии», – говорится в заявлении.

Президент пояснил, что Украина воюет, потому что просто хочет восстановить свою жизнь, хочет выжить, именно поэтому и просит о помощи у партнеров.

«Если бы мы хотели воевать, мы бы были на территории России», – добавил президент.

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