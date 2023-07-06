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Зеленский: Промедление в передаче оружия Украине приведет к большим жертвам

Зеленский: Промедление в передаче оружия Украине приведет к большим жертвам

Количество жертв среди украинцев в результате российского вторжения напрямую зависит от поставок оружия странами Запада. Об этом в интервью ABC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, истребители F-16 или любое другое вооружение, которое действительно необходимо нашей стране, позволит украинским защитникам «двигаться быстрее и спасти больше жизней».

«Ну, с другой стороны, было предоставлено некоторое оружие, которое помогает нам спасать жизни, и мы ценим это. Конечно, промедление приведет к большему количеству потерянных жизней», – подчеркнул Зеленский.

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