Зеленский: Промедление в передаче оружия Украине приведет к большим жертвам

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Количество жертв среди украинцев в результате российского вторжения напрямую зависит от поставок оружия странами Запада. Об этом в интервью ABC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, истребители F-16 или любое другое вооружение, которое действительно необходимо нашей стране, позволит украинским защитникам «двигаться быстрее и спасти больше жизней».

«Ну, с другой стороны, было предоставлено некоторое оружие, которое помогает нам спасать жизни, и мы ценим это. Конечно, промедление приведет к большему количеству потерянных жизней», – подчеркнул Зеленский.