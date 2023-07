Хикмет Гаджиев: Колониализм – позорная страница человечества

Колониализм является позорной страницей человечества.

Об этом помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в Twitter.

«Выставка под названием «Колониализм в фотографиях», состоявшаяся в рамках Бакинского министерского заседания Координационного бюро Движения неприсоединения. Колониализм, в том числе неоколониализм, является позорной страницей человечества», – отмечается в публикации.

Colonialism in Photos Exhibition in the margins of Baku Non-Aligned Movement Ministerial Meeting of Coordinating Bureau. Colonialism as such neo-colonialism, is shameful page of humanity. #NAM pic.twitter.com/mH2YoAj7vF

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) July 6, 2023