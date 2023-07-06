Хикмет Гаджиев: Колониализм – позорная страница человечества

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Колониализм является позорной страницей человечества.

Об этом помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в Twitter.

«Выставка под названием «Колониализм в фотографиях», состоявшаяся в рамках Бакинского министерского заседания Координационного бюро Движения неприсоединения. Колониализм, в том числе неоколониализм, является позорной страницей человечества», – отмечается в публикации.