Лукашенко: Зеленский окончательно понял, что не победит в этой войне

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Владимир Зеленский окончательно понял, что не победит в этой войне. В этом причина ультиматума, который президент Украины выдвинул Западу насчет своего участия в саммите НАТО.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

«Зеленский окончательно понял, что не победит в этой войне. Что этот контрнаступление ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей», – сказал А. Лукашенко, добавив, что Зеленский постепенно стал предъявлять претензии к тем, кто толкал Украину в котел войны, и в первую очередь претензии в виде денег и нового оружия.

А. Лукашенко также считает, что схватка в Украине будет нарастать, ведь у Украины есть еще немалые стратегические резервы. «К 11 июля (саммит НАТО в Вильнюсе) должны что-то продемонстрировать», – отметил Лукашенко.