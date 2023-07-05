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Белый дом озвучил условия присоединения Украины к НАТО

Белый дом озвучил условия присоединения Украины к НАТО

Украина должна провести ряд реформ, а также отвечать тем же стандартам НАТО что и другие государства. Как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, лишь после выполнения данных требований Киев сможет рассчитывать стать членом Североатлантического альянса.

«И президент [США Джо Байден] говорил вновь и вновь: Украина должна будет провести реформы, чтобы соответствовать тем же самым стандартам, что и любые [другие] страны НАТО, прежде чем она сможет присоединиться [к альянсу]», — пояснила она и добавила, что США привержены политике «открытых дверей» НАТО.

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