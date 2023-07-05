Элла Токораги: Макрону не хватает искренности, как у Ильхама Алиева

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Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече и его мнение были искренними. Президент Франции Эммануэль Макрон не обладает такой искренностью.

Об этом сообщила представитель Таити Элла Токораги, передает Trend.

«Прежде всего, спасибо за приглашение в Азербайджан. Это мой первый визит сюда, и нас очень хорошо приняли. Колониальную политику Франции и ее горькие реалии, о которых упомянул во время выступления президент Ильхам Алиев, я сегодня ощущаю в своей стране. 2 июля 1966 года Франция впервые испытала свое первое ядерное оружие на Таити. На сегодняшний день проведено 193 испытания. Представьте, к каким проблемам они привели в моей стране. Сегодня мы потеряли счет больным детям. Наш народ сталкивается с различными видами рака. Вот к каким катастрофам приводит колониальная политика Франции», – добавила она.