Евросоюз отказался предоставить Армении техническое содействие

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Спикер армянского парламенте Ален Симонян в ходе состоявшейся в Варшаве встречи с президентом Польши Анджеем Дудой напомнил, что Армения обратилась в ЕС с просьбой о предоставлении стране технической поддержки посредством Европейского инструмента мира (European Peace Facility – EPF), сообщает пресс-служба парламента.

«Европейский союз посредством этого механизма предоставляет содействие Украине, Молдове и Грузии. К сожалению, запрос Армении был отклонен со ссылкой на посреднические усилия ЕС в улучшении отношений между Арменией и Азербайджаном, а также на проблему «конфликтной чувствительности». Хотел бы повторить, что речь идет о технической поддержке для повышения обороноспособности», – подчеркнул Симонян.

Как пишет армянская служба издания «Радио Свобода», причина отказа – посреднические усилия Брюсселя в улучшении отношений между Арменией и Азербайджаном.