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Ильхам Алиев: Армения совершила урбицид, культуроцид и экоцид на оккупированных территориях Азербайджана

Ильхам Алиев: Армения совершила урбицид, культуроцид и экоцид на оккупированных территориях Азербайджана

30 лет назад Армения оккупировала почти 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана и провела этническую чистку как в Армении, так и на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, передает Азертадж.

Отметив, что после освобождения наших территорий перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов, глава государства подчеркнул: «Мы были потрясены масштабами разрушений на ранее оккупированных территориях. Армения преднамеренно разрушила, расхитила камень за камнем азербайджанские города и села, осквернила и разграбила все культурные и религиозные объекты, включая мечети».

Армения совершила урбицид, культуроцид и экоцид на оккупированных территориях, отметил Алиев.

Напомнив, что 65 мечетей из 67 на ранее оккупированных территориях были разрушены, а оставшиеся использовались как стойла для свиней и коров, глава государства назвал это оскорблением всех мусульман мира. Президент также сказал, что 60 тысяч гектаров лесов были уничтожены, вырублены и вывезены, почва и реки загрязнены и заражены.

Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу, на этот раз с участием иностранной компании, вдоль границы с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана.

Подчеркнув, что тем самым Армения нарушает свои обязательства, вытекающие из Конвенции 1991 года об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо), глава государства отметил: «В этой конвенции четко сформулировано, что соответствующие страны должны консультироваться друг с другом во избежание неблагоприятного трансграничного воздействия».

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