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Карапетян: Армения признает целостность Азербайджана, включая Карабах

Карапетян: Армения признает целостность Азербайджана, включая Карабах

Члены делегации НС Армении (парламента) в ПА ОБСЕ приняли участие в работе 30-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Ванкувере (Канада).

На заседании Комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде   выступила член делегации НС в Ассамблее М.Карапетян, сообщает news.am.

В частности, она сказала: «Желала бы коснуться ситуации на Южном Кавказе. Армения и Азербайджан ведут мирные переговоры. Цель, которую преследует Армения в этих мирных переговорах – подписание мирного договора, по которому Армения и Азербайджан взаимно признают территориальную целостность друг друга на основе их международно признанных границ. Армения признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах».

«После всех трудностей, через которые прошли народы Южного Кавказа в последние десятилетия, есть историческая возможность для установления мира между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой», – резюмировала Карапетян.

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