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Армянские чиновники больше не отвечают на звонки сепаратистов

Армянские чиновники больше не отвечают на звонки сепаратистов

Должностные лица Армении больше не отвечают на звонки сепаратистов Карабаха. Об этом написал главный редактор издания «Hetq» Эдик Багдасарян в Facebook.

«Говорил с двумя разными должностными лицами «Арцаха» (Карабаха – прим. ред.). Были в крайнем отчаянии: не от того, что заканчиваются продукты питания, лекарства, а от того, что должностные лица Армении больше не отвечают на их звонки.

В прошлом все ведомства имели тесные связи друг с другом, любой вопрос быстро решался. Сейчас на звонки просто не отвечают», – написал он.

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