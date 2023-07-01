Армянские чиновники больше не отвечают на звонки сепаратистов

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Должностные лица Армении больше не отвечают на звонки сепаратистов Карабаха. Об этом написал главный редактор издания «Hetq» Эдик Багдасарян в Facebook.

«Говорил с двумя разными должностными лицами «Арцаха» (Карабаха – прим. ред.). Были в крайнем отчаянии: не от того, что заканчиваются продукты питания, лекарства, а от того, что должностные лица Армении больше не отвечают на их звонки.

В прошлом все ведомства имели тесные связи друг с другом, любой вопрос быстро решался. Сейчас на звонки просто не отвечают», – написал он.