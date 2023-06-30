Орбан выступил против выделения Украине 50 млрд евро

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против плана Еврокомиссии о предоставлении Украине большей финансовой поддержки.

Соответствующее заявление Орбан сделал во время выступления в эфире государственного радио в пятницу, сообщает Reuters.

«Ясно одно, мы, венгры, … не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда пошли предыдущие около 70 миллиардов евро», – сказал венгерский премьер.

По словам Орбана, Венгрия до сих пор не получила доступа к средствам из фонда, который финансируется за счет предыдущего совместного кредита европейских стран.