Орбан выступил против выделения Украине 50 млрд евро

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против плана Еврокомиссии о предоставлении Украине большей финансовой поддержки.
Соответствующее заявление Орбан сделал во время выступления в эфире государственного радио в пятницу, сообщает Reuters.
«Ясно одно, мы, венгры, … не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда пошли предыдущие около 70 миллиардов евро», – сказал венгерский премьер.
По словам Орбана, Венгрия до сих пор не получила доступа к средствам из фонда, который финансируется за счет предыдущего совместного кредита европейских стран.