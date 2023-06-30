Буданов исключил участие «вагнеровцев» в боях на территории Украины

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Последствиями так называемого мятежа, организованного российской террористической организацией ЧВК «Вагнера», стали компрометация российского руководства и то, что наемники Евгения Пригожина больше не будут воевать против Украины. Об этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал в комментарии «Украинской правде».

«Мы получили компрометацию российского руководства. В очередной раз разрушен миф об устойчивости российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам РФ. А еще – ЧВК «Вагнер» больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело добиваться успеха любой ценой», – сказал Буданов.