Азербайджан: Достигнут дополнительный прогресс в переговорах

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27-29 июня 2023 года в Национальном учебном центре международных отношений имени Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния, состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Достигнут дополнительный прогресс в переговорах между министрами и их делегациями по проекту двустороннего Соглашения о мире и межгосударственных отношениях. Достигнуто согласие по дополнительным статьям проекта соглашения и сделан шаг к взаимопониманию по проекту соглашения. В то же время отмечается необходимость продолжения дополнительной работы по некоторым ключевым вопросам.

Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение переговоров между Азербайджаном и Арменией.