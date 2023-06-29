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Столтенберг раскрыл сроки обсуждения вступления Украины в НАТО

Столтенберг раскрыл сроки обсуждения вступления Украины в НАТО

Вопрос будущего членства Украины в НАТО будут обсуждать уже после саммита в Вильнюсе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 29 июня в Брюсселе перед началом встречи лидеров ЕС, на которую он приглашен, сообщает «Укринформ».

«После саммита НАТО мы обсудим стремление Украины относительно членства в НАТО. И я абсолютно уверен, что союзники пришлют очень сильный сигнал поддержки Украине», – заявил генсек.

Он напомнил о консенсусе всех членов блока о том, что его двери открыты и Украина однажды станет членом НАТО. Генсек добавил, что не Россия, а союзники и Киев будут решать, когда наступит правильное время предоставить Украине полноценное приглашение.

«Самое важное сейчас и самое актуальное – поддержать и обеспечить сохранение Украины как суверенной нации в Европе. Если мы не сможем сделать этого, не будет смысла обсуждать вопрос членства как такового», – сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что тот факт, что Европейский Союз предоставил Украине статус кандидата, также влияет на дискуссии, которые происходят в рядах НАТО.

Столтенберг отметил чрезвычайную важность стратегического партнерства между ЕС и НАТО на фоне российской войны против Украины. Помощь Украине как со стороны союзников по Альянсу, так и партнеров по ЕС Столтенберг назвал «беспрецедентной», а взаимодействие двух структур таким, что дополняет друг друга.

«На саммите НАТО мы ожидаем объявления новых обязательств по военной поддержке Украины», – сказал политик и упомянул также «мультипрограмму» по повышению совместимости ВСУ с армиями союзников, которая поможет приближению членства Украины в Альянсе.

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