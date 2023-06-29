Евросоюз: Исход украинского контрнаступления повлияет на все, что мы делаем, и мы все это осознаем

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Группа стран-членов Евросоюза во главе с Францией работает над проектом декларации о «обязательствах по безопасности» для Украины со стороны сообщества. Они хотели бы его утверждения по итогам ближайшего саммита ЕС, который пройдет 29-30 июня, сообщает The Financial Times (FT).

По данным источников газеты, проект декларации был подготовлен Францией. Он «должен стать четким политическим сигналом» для России и Украины. Подразумевается, что декларация позволит Евросоюзу участвовать в создании системы безопасности для Украины, в том числе в сотрудничестве с НАТО. В проекте заявления содержится упоминание о том, что страны ЕС «готовы вместе с партнерами внести вклад в будущие обязательства по безопасности Украины, которые помогут Киеву защитить себя в долгосрочной перспективе, сдержать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации».

Издание сообщает, что текст декларации может претерпеть изменения, а ее авторы внесли в него необходимость «принимать во внимание политику в сфере безопасности и обороны ряда стран объединения». Это является отсылкой к нейтральному статусу некоторых государств ЕС. В частности, текущий проект документа вызвал возражения со стороны нейтральных Австрии, Ирландии и Мальты, которые хотят конкретного пояснения «обязательств по безопасности» перед Киевом.

«Хорошо это или плохо, но исход украинского контрнаступления повлияет на все, что мы делаем в отношении Украины, и мы все это осознаем. Финансирование, поддержка, политическая активность… И, самое главное, предстоящие мирные переговоры, нравится нам это или нет», – приводит FT слова неназванного европейского дипломата.