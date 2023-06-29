Демократия, ушедшая вразнос |
Салливан: Я призвал Армению и Азербайджан продолжать продвигаться к миру |
Байрамов и Мирзоян сели в США за стол переговоров |
Госдеп ратует за прочный мир в Карабахе |
The Moscow Times сообщает об аресте Суровикина |
Как ВС Азербайджана пресекли армянскую провокацию (видео) |
Байрамов: Армения неспособна следовать реинтеграционным усилиям |
Салливан заявил о заинтересованности США в подписании мирного договора Баку-Ереван |
Байрамов обсудил с Блинкеном нормализацию азербайджано-армянских отношений |
Главное Мир

Евросоюз: Исход украинского контрнаступления повлияет на все, что мы делаем, и мы все это осознаем

Евросоюз: Исход украинского контрнаступления повлияет на все, что мы делаем, и мы все это осознаем

Группа стран-членов Евросоюза во главе с Францией работает над проектом декларации о «обязательствах по безопасности» для Украины со стороны сообщества. Они хотели бы его утверждения по итогам ближайшего саммита ЕС, который пройдет 29-30 июня, сообщает The Financial Times (FT).

По данным источников газеты, проект декларации был подготовлен Францией. Он «должен стать четким политическим сигналом» для России и Украины. Подразумевается, что декларация позволит Евросоюзу участвовать в создании системы безопасности для Украины, в том числе в сотрудничестве с НАТО. В проекте заявления содержится упоминание о том, что страны ЕС «готовы вместе с партнерами внести вклад в будущие обязательства по безопасности Украины, которые помогут Киеву защитить себя в долгосрочной перспективе, сдержать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации».

Издание сообщает, что текст декларации может претерпеть изменения, а ее авторы внесли в него необходимость «принимать во внимание политику в сфере безопасности и обороны ряда стран объединения». Это является отсылкой к нейтральному статусу некоторых государств ЕС. В частности, текущий проект документа вызвал возражения со стороны нейтральных Австрии, Ирландии и Мальты, которые хотят конкретного пояснения «обязательств по безопасности» перед Киевом.

«Хорошо это или плохо, но исход украинского контрнаступления повлияет на все, что мы делаем в отношении Украины, и мы все это осознаем. Финансирование, поддержка, политическая активность… И, самое главное, предстоящие мирные переговоры, нравится нам это или нет», – приводит FT слова неназванного европейского дипломата.

Теги:
Из этой рубрики
В Украине «Родину-мать» заменят чебуреком
Мир

В Украине «Родину-мать» заменят чебуреком

2023/06/29, 12:33
Евросоюз: Исход украинского контрнаступления повлияет на все, что мы делаем, и мы все это осознаем
Мир

Евросоюз: Исход украинского контрнаступления повлияет на все, что мы делаем, и мы все это осознаем

2023/06/29, 12:19
Пентагон может заблокировать поставку 80 истребителей F-35
Мир

Пентагон может заблокировать поставку 80 истребителей F-35

2023/06/29, 12:08
Питер Тейс: Макрон - эгоистичный и предвзятый политик, наносящий ущерб европейскому континенту
Мир

Питер Тейс: Макрон – эгоистичный и предвзятый политик, наносящий ущерб европейскому континенту

2023/06/29, 11:58
Путин намерен взять под контроль «империю» Пригожина в Африке и на Ближнем Востоке
Мир

Путин намерен взять под контроль «империю» Пригожина в Африке и на Ближнем Востоке

2023/06/29, 11:47
В Краматорске число погибших от удара российской ракеты возросло до 12
Мир

В Краматорске число погибших от удара российской ракеты возросло до 12

2023/06/29, 11:12
Кахраманмараш снова трясет
Мир

Кахраманмараш снова трясет

2023/06/29, 11:00
Макрон созвал экстренное совещание в связи с протестами во Франции
Мир

Макрон созвал экстренное совещание в связи с протестами во Франции

2023/06/29, 10:58
Демократия, ушедшая вразнос
Мир

Демократия, ушедшая вразнос

2023/06/29, 10:54