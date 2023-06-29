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Зеленский поведал об ожиданиях Украины от саммита НАТО в Вильнюсе

Зеленский поведал об ожиданиях Украины от саммита НАТО в Вильнюсе

На июльском саммите в Вильнюсе Украина ожидает получить конкретные решения относительно своего будущего в НАТО, а также гарантии безопасности до членства в Альянсе.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентами Польши и Литвы.

«Если Альянс хочет быть мощным и не видит своего существования без Украины, это справедливо, что мы хотим получить хоть какую-то модальность нашего будущего в НАТО, какие-то конкретные вещи. Мы о таких конкретных вещах и просим», – сказал Зеленский.

Он отметил, что речь не идет о сегодняшнем членстве, ведь Украина понимает, что во время войны не может вступить в Альянс.

«Еще раз подчеркиваю: мы адекватное государство и понимаем, что во время войны мы не можем быть членами НАТО, но мы должны быть уверены, что после войны мы будем. И именно такой сигнал мы хотим получить, что после войны Украина будет членом НАТО. Это второй сигнал. Я считаю, очень справедливый» , – подчеркнул президент.

Третьим сигналом, по словам Зеленского, является предоставление Украине гарантии безопасности до вступления в Альянс.

«А что делать, пока мы не в НАТО? Нас поддерживают другие государства и мы бы хотели третий сигнал на саммите НАТО – что Украина получит гарантии безопасности. Но не вместо НАТО, а в то время, пока мы еще не в Альянсе», – сказал президент.

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