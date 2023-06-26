Парламент Армении ратифицировал соглашение об упрощенном пересечении границы с Грузией

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Парламент Армении ратифицировал соглашение об упрощенном пересечении границы с Грузией, сообщает Sputnik Армения.

За законопроект «О путешествиях граждан Армении и Грузии между двумя государствами без въездной визы» проголосовали все 64 присутствующих депутата. Ратификация позволит гражданам Армении и Грузии возможность пересекать границу по внутренним документам (ID-картам).

Премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили подписали соглашение по упрощению процесса пересечения границы с Арменией для граждан обеих стран в Ереване 12 января этого года. В Грузии оно вступило в силу 27 января.