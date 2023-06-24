Мятеж подавлен. Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны |
Лукашенко уговорил Пригожина остановить мятеж |
Задержан один из организаторов акции в селе Союдлю, прибывший из России |
Хикмет Гаджиев: Армянское лобби платит европейским политикам за селфи по ту сторону границы |
Стал известен план Путина по подавлению мятежа в России |
Мятеж Пригожина: Дуда приказал армии Польши быть в состоянии повышенной боеготовности |
Зеленский о пригожинском мятеже |
Токаев отказался помогать Путину подавлять мятеж Пригожина |
Российская авиация нанесла удар по «вагнеровцам» на трассе, идут бои (видео) |
Главное Мир

17% уехавших в Армению IT-специалистов вернулись в Россию

17% уехавших в Армению IT-специалистов вернулись в Россию

Почти каждый пятый IT-специалист, уехавший из России с начала 2023 года, вернулся в страну. Чаще всего айтишники возвращаются из Турции и Казахстана, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Анализ резюме, проведенный службой исследований hh.ru в конце июня 2023 года, показывает, что сразу 19%, то есть почти каждый пятый IT-специалист, уехавший с начала 2023 года, указали, что вернулись в страну и поменяли данные в резюме, указав вновь геометку пребывания «Россия.

Чаще всего летом 2023 года такие специалисты возвращаются в Россию из Турции (25% вернувшихся IT-релокантов). Также 23% вернулись из Казахстана, из Грузии и Армении – по 17%, из Сербии – 13%. Кроме того, россияне возвращаются из Узбекистана, Кипра, Киргизии, Черногории, Таиланда и Беларуси.

Теги:
Из этой рубрики
17% уехавших в Армению IT-специалистов вернулись в Россию
Мир

17% уехавших в Армению IT-специалистов вернулись в Россию

2023/06/24, 23:22
Политолог Марков утверждает, что дела против Пригожина отменены
Мир

Политолог Марков утверждает, что дела против Пригожина отменены

2023/06/24, 23:19
Мадуро заявил об абсолютной поддержке Путину
Мир

Мадуро заявил об абсолютной поддержке Путину

2023/06/24, 23:07
Путин поблагодарил Лукашенко за договоренность с Пригожиным
Мир

Путин поблагодарил Лукашенко за договоренность с Пригожиным

2023/06/24, 22:32
Лавров заявил о контроле России над ядерным оружием в Беларуси
Мир

Лавров заявил о контроле России над ядерным оружием в Беларуси

2023/06/24, 22:32
СМИ: Уголовное дело в отношении будет прекращено
Мир

СМИ: Уголовное дело в отношении будет прекращено

2023/06/24, 22:19
СМИ: США намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК "Вагнер"
Мир

СМИ: США намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК «Вагнер»

2023/06/24, 22:07
Бойцы ЧВК «Вагнер» открыли стрельбу по входу в здание «Ростелекома» в Ростове
Мир

Бойцы ЧВК «Вагнер» открыли стрельбу по входу в здание «Ростелекома» в Ростове

2023/06/24, 21:13
Президент Грузии призвала пересмотреть визовый режим для россиян из-за происходящего в РФ
Мир

Президент Грузии призвала пересмотреть визовый режим для россиян из-за происходящего в РФ

2023/06/24, 20:53