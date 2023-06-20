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Глава МИД Турции посетит Конференцию по восстановлению Украины в Лондоне

Глава МИД Турции посетит Конференцию по восстановлению Украины в Лондоне

Глава МИД Турции Хакан Фидан 21-22 июня посетит Лондон для участия в Конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2023).

Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства республики.

«Министр посетит Великобританию для участия в Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне 21-22 июня 2023 года. Конференция, которую совместно организуют Великобритания и Украина, является продолжением ежегодных мероприятий, последнее из которых прошло в Лугано совместно со Швейцарией. Эти конференции посвящены развитию и послевоенному восстановлению Украины», – сообщил МИД.

Отмечается также, что Фидан в рамках конференции проведет двусторонние встречи.

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