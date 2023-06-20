Кто заплатит за полет «Сурена над Парижем»?

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Команда Никола Пашиняна продолжает флирт с Францией. Министр обороны Армении Сурен Папикян — с визитом в Париже. Он уже принял участие в открытии «Парижской авиационной выставки», то есть авиасалона «Ле Бурже». Как отрапортовало минобороны Армении, «планируется посещение выставочных павильонов французских военно-промышленных предприятий и встречи с руководителями компаний». Пока, впрочем, известно только о встрече Папикяна с председателем Комиссии Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристианом Камбоном, с которым армянский министр обсудил вопросы армяно-французского сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы региональной безопасности.

Интрига закручивается нешуточная. Франция открыто берет Армению под свое покровительство. Недавние скандальные заявления главы МИД Пятой Республики Катрин Колонна — пример доходчивый, но не единственный. Более того, в СМИ уже просачивались сведения о поставках из Франции оружия в Армению. Так, по данным СМИ, в Армению отправлены 50 бронетранспортеров VAB MK3. Просачивалась информация, что через Иран в Армению будут поставлены самоходные артиллерийские установки Trajan, которые производятся в Индии по французской лицензии.

Впрочем, вряд ли появление Сурена Папикяна на авиасалоне «Ле Бурже» означает, что уже завтра Париж и Ереван начнут обсуждать поставки «Миражей» или «Рафалей». И не только потому, что это слишком дорогие игрушки. Все куда серьезнее и опаснее, Причем не столько для Франции, сколько для Армении.

В самом деле, в Ереване могут строить планы и рассчитывать, что теперь Франция заменит для Армении Россию, которой на фоне украинской войны точно не до капризов Еревана. Более того, если Москва хотя бы на словах играла в нейтралитет, то Париж даже не пытается соблюдать приличий. И уж тем более не находится в такой же глубокой, как бы это повежливее, кризисной ситуации, как Россия. Но…

Для России Армения, неважно, как искусственно созданная «Армянская область», республика в составе СССР или «форпост», была важнейшим форпостом и инструментом территориальной экспансии и геополитики. И под эту свою «державную мечту» Кремль был готов дарить Армении оружие на миллиарды долларов, брать на содержание ее экономику, меняться разведданными и т.д. Во Франции как бы тоже строят наполеоновские планы и отводят в них Армении не последнюю роль, но «российской» решимости в реализации этих планов Париж не демонстрирует.

Более того, Франция в последние годы оказывается регулярно «битой» и на Тихом Океане, и в Средиземноморье, и в Африке — словом, даже там, где у нее есть историческое присутствие, военные базы и т.д. В Армении, кроме «площади Франции», нет ничего — ни большого экономического присутствия, ни военной базы (зато есть российская – в Гюмри), ни надежных коммуникаций. Армения для французских политиков — это «предвыборное поле». Что уже диктует понятную стратегию: сделать, условно говоря, на копейку, точнее, на сантим или евроцент, а вот раззвонить на миллионы. Любовь «языком» и оплата голосами в классическом варианте. И вот уже французские эксперты замечают: отправленные в Армению бронетранспортеры произведены почти 50 лет назад — в 1976 году. Добавим от себя: военное сотрудничество Еревана и Парижа уже вызвало серьёзную озабоченность в Киеве (где не забыли, как из Армении отправляли боевые самолёты на помощь России в Украине) и Израиле (где не исключают, что по дороге в Армению часть тех же индийских САУ «застрянет» в Иране со всеми вытекающими и выстреливающими).

Обеспокоены и в Евросоюзе, где понимают, что французские интриги играют на руку России и идут вразрез с европейскими интересами. Да тут еще и самой Франции хочется продать Азербайджану пару корветов на выставке ADEX и не хочется терять налаженное сотрудничество в аэрокосмической области. Притом что в Баку не намерены прощать Парижу обнимашек с Ереваном и считать их «мелкими шалостями». Речь идет об оружии, из которого будут стрелять в нас. И самое опасное, в Армении в результате своего «французского флирта с армянским акцентом» могут, как это не раз бывало, понадеяться на Париж и устроить очередную «игру с огнём» на границе. Но тогда уже придется иметь дело с Азербайджаном. Где готовы к любому варианту, в том числе и такому. И станет ли Франция вступаться за Армению, если станет действительно горячо — большой вопрос.

Скорее всего, Франция получит порцию тумаков и оставит еще одно поле своим соперникам. А в такой ситуации Папикян рискует пролететь на Ле Бурже, «как фанера над Парижем». Причем платить за его «полет» придется Франции и Армении. И очень дорого.

Нурани, обозреватель