Ракетные удары РФ по Украине заставили Европу тратить миллиарды на обновление ПРО

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Широкое применение ракетного вооружения и беспилотников в Украине заставило страны ЕС выделить миллиарды евро на обновление ПРО и ПВО.

Об этом говорится в опубликованной статье газеты South China Morning Post.

Так, после окончания холодной войны многие европейские страны стали экономить на противоракетных и зенитных системах. «Франция избавилась от восьми из девяти зенитно-ракетных полков», – подчеркивает газета.

Однако кризис в Украине вскрыл острый дефицит систем зенитных ракетных комплексов, а также мощностей по производству противоракет. South China Morning Post отмечает, что ФРГ планирует выделить на эти цели €100 млрд для усиления соответствующих элементов вооруженных сил, а Франция намеревается заложить такую же сумму на эти цели на период до 2030 года.

Ведущий европейский производитель и разработчик ракетных систем MBDA в последние месяцы подписал контракты на €2 млрд с Францией и Италией на поставку 700 зенитных ракет Aster. Польша потратит €2,2 млрд на 44 пусковые установки и сотни ракет к ним.