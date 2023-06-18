Столтенберг: Только Киев может определять условия мира в Украине

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Приемлемые условия для достижения мира в Украине может определять только Киев.

Об этом в интервью для Welt am Sonntag заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но для того, чтобы мир мог быть долгосрочным, он должен быть справедливым. Только одна Украина может определять приемлемые условия», — подчеркнул генсек НАТО.

По словам Столтенберга, замораживание украинского конфликта или принятие сделки на условиях России не будет означать мира в Украине.

Также генсек НАТО заявил, что для вступления в альянс Украина должна «самоутвердиться в качестве сильного государства». Достижению этой цели будет способствовать пакет мер, которые планируется принять на саммите НАТО в Вильнюсе. Ожидается, что они помогут привести Украину к стандартам НАТО в течение ближайших нескольких лет.