В Лондоне допустили затягивание войны в Украине

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Действия Вооруженных сил Украины не обязательно приведут к быстрому успеху, конфликт может продлиться долго, однако Запад должен быть готов поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Такое мнение высказал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в опубликованном интервью газете The Times.

«Нет гарантии, что в Украине будет быстрый или немедленный решающий военный результат. Нам нужно осмыслить это. Нам нужно осмыслить тот факт, что мы должны продолжать поддерживать украинцев столь долго, сколько потребуется, потому что пообещали это», – сказал министр. «Это не фильм, ничего определенного нет», – добавил Клеверли.