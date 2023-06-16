Армянский парламент рассмотрит вопрос о ратификации Римского статута МУС

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Правительство Армении вскоре внесет Римский статут Международного уголовного суда в Национальное собрание страны для ратификации. Об этом изданию «Арменпресс» сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.

Конституционный суд признал конституционными обязательства, изложенные в Римском статуте Международного уголовного суда, подписанном 17 июля 1998 года.

Отметим, что спикер парламента Ален Симонян ранее заявлял, что Армения не нуждается в скорейшей ратификации документа, это станет непозитивным шагом в отношении России.