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Мира можно добиться одним звонком, считает Подоляк

Мира можно добиться одним звонком, считает Подоляк

Мира можно добиться одним звонком.

Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал на своей странице в Twitter.

По его словам, достаточно просто дать приказ о выводе войск с территории чужой суверенной страны: «А дальше можно говорить. Любые призывы к миру и диалогу от российской стороны, звучащие под аккомпанемент крылатых и баллистических ракет, не более чем циничный, лицемерный пропагандистский блеф».

Отметим, что ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова рассмотреть любые идеи, которые могут привести к урегулированию ситуации в Украине.

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