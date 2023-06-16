Мира можно добиться одним звонком, считает Подоляк

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Мира можно добиться одним звонком.

Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал на своей странице в Twitter.

По его словам, достаточно просто дать приказ о выводе войск с территории чужой суверенной страны: «А дальше можно говорить. Любые призывы к миру и диалогу от российской стороны, звучащие под аккомпанемент крылатых и баллистических ракет, не более чем циничный, лицемерный пропагандистский блеф».

Отметим, что ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова рассмотреть любые идеи, которые могут привести к урегулированию ситуации в Украине.